Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, dopo il pareggio a reti bianche contro la Cremonese

Redazione Toro News
US Cremonese v Torino FC - Serie A

Cremonese - Torino 0-0: il film della partita

Il Torino non va oltre uno 0-0 sul campo della Cremonese, un risultato che certamente non fa felici i tifosi ma che permette alla squadra di raggiungere quota 40 lunghezze in classifica. Questo è anche ciò che sottolinea il tecnico granata Roberto D'Aversa in conferenza stampa in merito il pareggio odierno, dopo aver già commentato la partita anche ai microfoni delle TV. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del Toro nella sala conferenze dello stadio Zini:

roberto d'aversa

Oggi avrebbe voluto vedere un'altra prova della sua squadra? "A livello di prestazione sicuramente sì. Oggi c’è stato qualche giocatore sottotono, sia per meriti della Cremonese che per il caldo che si è sentito nel secondo tempo. Io analizzo in primis alcuni aspetti positivi, abbiamo raggiunto i 40 punti con largo anticipo e oggi abbiamo preso un punto nonostante molti pensassero che noi non avessimo più nulla da chiedere alla classifica. Come atteggiamento la squadra non ha mollato, ma è chiaro che come prestazione si poteva fare meglio".

Come mai ha deciso di far uscire Njie al 90' anche se era entrato da poco? "Perché aveva preso un cartellino giallo e aveva subito una tacchettata sulla tibia, dove già era stato vittima di un infortunio. Il motivo principale per cui l’ho cambiato è dovuto al fatto che c'erano già tre gialli in campo e ho preferito far entrare negli ultimi minuti un giocatore come Kulenovic che attacca bene gli spazi e la profondità. Questa non è bocciatura per Njie, lo ha capito e nelle ultime settimane ha cambiato atteggiamento. Io lo avevo premiato".

Sembra che Baschirotto colpisca per primo il pallone sul gol annullato dal VAR. Che ne pensa? "Per me sono chiare le immagini e Paleari arriva prima, invece Baschirotto colpisce il nostro portiere. Per me era fallo e non ci sono dubbi". Cosa le non è piaciuto della prestazione del suo Toro? "Abbiamo sbagliato molti appoggi e tecnicamente, quando recuperavamo palla, potevano fare meglio anche coloro che non facevano errori da molto tempo. Oggi siamo calati anche per i meriti della Cremonese. Tempo fa, probabilmente, certe partite le avremmo perse, bisogna guardare questo clean-sheet e il fatto che siamo stati in grado di portare a casa un altro risultato positivo. Dobbiamo pensare al percorso perché nel DNA del club c'è sempre la volontà di affrontare ogni singola partita per ottenere un risultato pieno". Ci spiega le gerarchie dei capitani nel Torino? Abbiamo visto Biraghi con la fascia al braccio nel finale di gara... "C’è stata un’incomprensione in campo quando Vlasic è uscito. Il vicecapitano è Gineitis ma i giocatori in campo oggi non si sono capiti".

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