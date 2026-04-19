Il Torino non va oltre uno 0-0 sul campo della Cremonese, un risultato che certamente non fa felici i tifosi ma che permette alla squadra di raggiungere quota 40 lunghezze in classifica. Questo è anche ciò che sottolinea il tecnico granata Roberto D'Aversa in conferenza stampa in merito il pareggio odierno, dopo aver già commentato la partita anche ai microfoni delle TV. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del Toro nella sala conferenze dello stadio Zini:

Oggi avrebbe voluto vedere un'altra prova della sua squadra? "A livello di prestazione sicuramente sì. Oggi c’è stato qualche giocatore sottotono, sia per meriti della Cremonese che per il caldo che si è sentito nel secondo tempo. Io analizzo in primis alcuni aspetti positivi, abbiamo raggiunto i 40 punti con largo anticipo e oggi abbiamo preso un punto nonostante molti pensassero che noi non avessimo più nulla da chiedere alla classifica. Come atteggiamento la squadra non ha mollato, ma è chiaro che come prestazione si poteva fare meglio".

Come mai ha deciso di far uscire Njie al 90' anche se era entrato da poco? "Perché aveva preso un cartellino giallo e aveva subito una tacchettata sulla tibia, dove già era stato vittima di un infortunio. Il motivo principale per cui l’ho cambiato è dovuto al fatto che c'erano già tre gialli in campo e ho preferito far entrare negli ultimi minuti un giocatore come Kulenovic che attacca bene gli spazi e la profondità. Questa non è bocciatura per Njie, lo ha capito e nelle ultime settimane ha cambiato atteggiamento. Io lo avevo premiato".