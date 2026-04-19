Termina 0-0 l'incontro allo stadio Zini tra Cremonese e Torino. A seguito del match, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha rilasciato le proprie dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Abbiamo raggiunto i quaranta punti con largo anticipo ed è merito dei ragazzi. Volevamo fare una prestazione diversa ma i ragazzi hanno dimostrato di voler vincere la partita. Bisogna ragionare sugli aspetti positivi, tempo fa probabilmente queste partite le avremmo perse. Abbiamo provato a vincere in contropiede, poi se guardiamo le prestazioni dei singoli i ragazzi sono i primi a essere amareggiati.

Pedersen molto alto, nuovo ruolo? Volevamo sfruttare al meglio la sua velocità accentrandolo. Lui può mettere in difficoltà qualsiasi difensore centrale, potevamo sfruttarlo meglio. I ragazzi sono molto disponibili, poi non è il piano tattico a determinare il risultato ma l'atteggiamento.

Cosa non ha funzionato davanti? Tecnicamente non siamo stati puliti, Vlasic e Simeone oggi un po' sottotono. Siamo mancati nel trovare i riferimenti davanti.nella costruzione bassa siamo stati bravi poi siamo mancati quando ci venivano ad aggredire e dovevamo cercare i riferimenti davanti perché comunque in questo momento ci devono essere dei giocatori che devono giocare vicini. La maggior parte delle volte erano gli attaccanti con le due mezzali e oggi da sinistra c’era Vlasic mentre a destra invece di Casadei doveva lavorarci più da vicino Pedersen. Quando gli avversari sono aggressivi uomo su uomo bisogna sfruttare bene le palle in profondità, su Pedersen ma anche Ché e Vlasic. Anche quando riconquistavamo palla abbiamo fatto tanti errori tecnici e non è da noi. Non è questa la prestazione che volevamo fare ma bisogna fargli i complimenti per l’atteggiamento perché, nonostante il caldo e nonostante il fatto che qualcuno potesse pensare di aver già raggiunto il risultato, non hanno mai mollato.

Njie è entrato e poi è stato sostiuito.È uscito solo perché aveva preso già un giallo, poi ha preso un taglio sulla tibia, non volevo che restassimo in dieci. Non è una bocciatura per il ragazzo. Deve continuare ad allenarsi come sta facendo.