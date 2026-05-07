1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Verso il match con il Sassuolo

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, il Torino di Roberto D'Aversa torna in campo. Ad attendere i granata c'è il Sassuolo. La sfida si giocherà allo stadio Grande Torino venerdì 8 maggio alle ore 20.45. Il tecnico presenterà la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia con partenza prevista alle 14.30.

14.31 - Si attende D'Aversa per il via alla conferenza stampa

14.34 - Inizia la conferenza

Quanto è importante per i giocatori fare bene questa partita? Dove si trovano le motivazioni? "Indipendentemente della classifica, ci si ricorda sempre l'inizio e la fine del campionato. Era così anche quando giocavo. Affrontiamo il Sassuolo che è in gran forma e si trova in un'ottima posizione di classifica. Dobbiamo cercare di far bene. Nello sport non possiamo ragionare sul fatto di far bene o meno bene se c'è un obiettivo da raggiungere, cosa che abbiamo fatto. Ora l'obiettivo è fare il meglio possibile in queste tre partite. Per farlo in modo positivo, dobbiamo ragionare sulle partite fatte in casa. Fare un risultato positivo è importante per i singoli, per la squadra e i tifosi"

Recupera qualcuno? "Tra i convocati ci saranno Zapata, Adams e Pedersen. Dobbiamo capire il minutaggio: Pedersen e Zapata hanno avuto un percorso pulito, Adams stamattina c'era qualche dubbio. I ragazzi hanno la volontà di stringere i denti ed essere partecipi, poi vedremo il minutaggio"

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4