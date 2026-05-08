Il Torino vince in casa per 2-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Le due squadre hanno portato sul campo una partita equilibrata, ricca di azioni, ma anche di errori, dati dall'alta intensità. Al termine dell'incontro, il tecnico neroverde Fabio Grosso ha espresso i propri commenti in conferenza.

Da cosa è nata questa rimonta? "Nel primo tempo ci sono state occasioni da entrambe le parti, nella ripresa l'avevamo incanalata bene. Poi abbiamo commesso troppe leggerezze e ingenuità, il Toro è stato bravo ad approfittarne. Volevamo fare risultato per continuare un percorso incredibile..."

Come commenta la prestazione degli avversari? "D'Aversa è stato bravo nel percorso, gli faccio i complimenti. Dispiace perché abbiamo commesso leggerezze che di solito non facciamo. In queste categorie e contro calciatori così bravi non puoi permettertele".