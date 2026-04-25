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CONFERENZA STAMPA

Alla vigilia di Torino-Inter, Roberto D'Aversa si presenta nella Sala Conferenze dello stadio Olimpico-Grande Torino per presentare la gara contro i nerazzurri. Per i granata, reduci da un pareggio per 0-0 contro la Cremonese, l'obiettivo di togliersi una soddisfazione contro la capolista. Da riscattare la prestazione sottotono dello Zini in uno stadio di casa che finora ha visto D'Aversa soltanto vincere. Di seguito le sue dichiarazioni.

14.05 Siamo in attesa dell'arrivo di D'Aversa previsto per le ore 14.20

14.27 Ecco D'Aversa, via alle domande.

Domani arriva l’Inter. Cosa dovrete mettere in campo per evitare la brutta figura di inizio campionato?

“Non mi piace tornare nel passato. Sarà una partita difficile, ma non dobbiamo partire sconfitti. Non c’è scritto da nessuna parte che non si possa battere una squadra come l’Inter. Dobbiamo alzare il livello di qualità e fare una prestazione al 120%”.

Che tipo di prova dovrà fare il Torino per fare una prestazione di buon livello?

“Domani bisogna alzare il livello. Affrontiamo una squadra forte, in fiducia che fa diversi gol. In ogni aspetto che può portarci dei vantaggi dobbiamo alzare il livello. La dovremo affrontare con onore. Il bello del calcio è anche misurarci con quelli che sono anche più bravi di noi. Dovremo lavorare sulla volontà e l’orgoglio di fare un risultato positivo”.

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