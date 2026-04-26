Le parole del tecnico granata

Piero Coletta
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Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

Il tecnico del Torino Roberto D'Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre gara di Torino-Inter.

"Sicuramente i ragazzi sono stati gli artefici dell'uscita di una situazione non facile. Nel momento in cui siamo arrivati, risultando la peggior difesa. Si cerca di creare questa mentalità di non prendere gol, già dall'allenamento: poi abbiamo trovato i gol e questo ha aiutato ma è tutto merito dei giocatori che si sono applicati nel migliore dei modi".

US Cremonese v Torino FC - Serie A

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