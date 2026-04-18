Il tecnico granata parla alla vigilia del match dello Zini: dopo i successi con Pisa e Verona, l'obiettivo è la terza vittoria consecutiva
Vigilia di Cremonese-Torino, Roberto D’Aversa presenta in conferenza stampa la partita di domenica ore 12.30 contro i grigiorossi. Di seguito le risposte ai giornalisti presenti nella sala conferenze dell’Olimpico-Grande Torino.
14.15 Si attende l'arrivo di D'Aversa previsto per le 14.30.
14.27 Ecco D'Aversa, via alle domande.
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