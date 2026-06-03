Rafa Obrador vince il sondaggio per il gol più bello della stagione del Torino e lo fa in maniera netta e perentoria. Il 56% delle preferenze dei lettori e delle lettrici di Toro News è andato per la fucilata dalla distanza del laterale iberico che è valsa il momentaneo vantaggio contro il Cagliari nella trasferta a terra sarda. La partita è stata poi persa 2-1, ma la rete siglata dall'esterno classe 2004 è rimasta impressa nella mente dei tifosi granata, perché un mix di bellezza, potenza e precisione che non ha lasciato scampo a Caprile.

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Secondo si è classificato il magnifico gol vittoria firmato da Simeone nella trasferta con la Roma, che è valso i primi tre punti del Torino nella Serie A 2025/26, con il 25% dei voti. Splendida tutta l'azione: prima il velo del Cholito, poi la cavalcata e il dribbling su Cristante, ed infine scarico verso Ngonge. L'esterno d'attacco ex Napoli salta Manu Koné e restituisce il pallone a Simeone, che la lascia partire una conclusione dal limite dell'area sulla quale Svilar non riesce ad arrivare. Con il 9% delle preferenze e sul terzo gradino del podio la galoppata con annesso tiro sotto la traversa di Alieu Njie in contropiede contro il Verona, unico vero e proprio exploit della stagione del calciatore proveniente dalle giovanili del Toro. Di seguito tutti i risultati del sondaggio.

I risultati del sondaggio: Obrador in testa