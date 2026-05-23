Se il derby ha quel potere di frammentare in due una città, con amici e familiari che per 90 minuti parteggeranno per due diverse e inconciliabili fazioni, anche tra gli stessi tifosi del Torino si percepisce una certa idiosincrasia. Non tutti, infatti, vivono il derby allo stesso modo, con lo stesso trasporto e le stesse speranze. Lo storico di un solo derby vinto in 20 anni, con l’ultima vittoria risalente a 11 anni fa, non può chiaramente non incidere sull’approccio a questa partita, pur sempre diversa dalle altre. Ma crederci, anche in un momento di difficoltà sull’altra sponda del Po, non può nuocere affatto. E così, dal sondaggio che vi abbiamo proposto in questi giorni di avvicinamento al derby, emerge un mix di sensazioni, anche se ciò che appare con maggiore chiarezza è un sentimento di disillusione e distacco. I risultati parlano chiaro: il 39% dei tifosi si affaccia allo scontro con la Juventus con pessimismo, preparandosi all’ennesima delusione. Colpisce però che il 35% si definisca addirittura apatico o indifferente, come se la partita che più sottolinea i connotati granata, contrapposti a quelli dei rivali cittadini, non facesse più breccia nell’animo di alcuni tifosi. Un dato che non può che alimentare interrogativi. Poi ci sono i duri e puri, quelli che, nonostante un derby che nell’ultimo quarto di secolo e oltre si è tinto prevalentemente di bianconero, credono ancora in un successo bramato ormai da troppo tempo: sono il 27%. Una percentuale comunque abbastanza ampia da lasciare acceso un briciolo di speranza.