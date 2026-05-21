Il derby della Mole è ormai alle porte e D'Aversa si gioca ancora una possibile conferma sulla panchina del Toro. La Serie A 2025-2026 sta per concludersi e all'orizzonte per il mondo granata c'è la partita delle partite: Torino-Juventus. La formazione del tecnico abruzzese è reduce dalla trasferta di Cagliari e contro la Juventus cerca il riscatto per chiudere al meglio un'altra stagione anonima. i giorni passano, il match si avvicina e la tensione aumenta. L'ultima stracittadina torinese si è conclusa 0-0 con i due portieri che hanno salvato le rispettive squadre da un'amara sconfitta e con il bunker di Baroni che ha resistito agli assalti juventini. Ma i lettori di Toro News come stanno vivendo l'avvicinamento alla gara più sentita dell'anno?

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

L'attesa del derby: come vivete l'attesa di Torino-Juventus?

Come vivete l'attesa del derby? Entusiasti e ottimisti - Può essere la volta buona Rassegnati e pessimisti - Sarà l'ennesima amarezza Apatici e indifferenti - Partita che conta relativamente Entusiasti e ottimisti - Può essere la volta buona 33% 6 voti Rassegnati e pessimisti - Sarà l'ennesima amarezza 33% 6 voti Apatici e indifferenti - Partita che conta relativamente 33% 6 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Noi della redazione di Toro News chiediamo ai nostri lettori di esprimere il proprio parere: avete più sensazioni positive o negative per il derby della Mole? Fateci sapere la vostra opinione rispondendo al sondaggio. Il tema è tanto delicato quanto importante: come sempre, lo spazio dei commenti è a disposizione per chi vorrà aggiungere una riflessione e spiegare il proprio punto di vista.