Il centrocampista è stato votato come il "miglior granata dell'anno" dai lettori di Toro News: le immagini della sua premiazione

Redazione Toro News
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Superga, i cori dei tifosi rivolti a Nikola Vlasic (Video)

È Nikola Vlašić a trionfare al Toro News Award 2025/26. Il centrocampista del Torino FC è stato votato dai tifosi come “miglior granata della stagione”, grazie al suo ruolo da leader e punto di riferimento per la squadra. Con il 10 sulle spalle, in campo ha dimostrato qualità e spirito combattivo. Un "torello" (è il caso di dirlo) che in più occasioni è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle, risultando decisivo nei momenti più difficili.

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Anche quest'anno, il Toro News Award ha trovato la partecipazioni di tantissimi lettori. Rimanete sintonizzati per la prossima edizione del concorso, nella stagione 2026/27: ad essere i giudici, sarete nuovamente voi. Ecco l'immagine, scattata da Alberto Girardi, del centrocampista granata premiato allo stadio Filadelfia dal direttore Gianluca Sartori.

Nikola Vlasic ToroNews Award 2026. Photo Alberto Girardi
Nikola Vlasic ToroNews Award 2026. Photo Alberto Girardi
Nikola Vlasic ToroNews Award 2026. Photo Alberto Girardi

La classifica definitiva del Toro News Award 2025/2026

60 PUNTI: Vlasic

57 PUNTI: Ilkhan

42 PUNTI: Simeone

35 PUNTI: Paleari

31 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

20 PUNTI: Casadei

12 PUNTI: Obrador

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie

5 PUNTI: Coco, Pedersen

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Gineitis, Lazaro, Ebosse

L'albo d'oro del Toro News Award

2024/2025: Vanja Milinkovic-Savic

ToroNews Award 2025

Vanja Milinkovic-Savic ha vinto l'edizione 2024/2025 del Toro News Award

2023/2024: Alessandro Buongiorno

Buongiorno Toro News Award

Alessandro Buongiorno ha vinto l'edizione 2023/2024 del Toro News Award

2022/2023: Antonio Sanabria

Sanabria vince il Toro News Award 2022/2023

Antonio Sanabra ha vinto l'edizione 2022/2023 del Toro News Award

2021/2022: Gleison Bremer

Gianluca Sartori, Gleison Bremer e Roberto Ugliono - premiazione Toro News Award 2021/2022
Gleison Bremer ha vinto l'edizione 2021/2022 del Toro News Award

2020/2021: Andrea Belotti

Belotti Toro News Award
Andrea Belotti ha vinto l'edizione 2020/2021 del Toro News Award

2019/2020: Salvatore Sirigu

Salvatore Sirigu premiato con il Toro News Award 2019/2020
Salvatore Sirigu premiato con il Toro News Award 2019/2020

2018/2019: Andrea Belotti

Belotti-Sartori, Toro News Award
Belotti riceve dal direttore di Toro News Gianluca Sartori la targa da vincitore dei TN Award

2017/2018: Nicolas Nkoulou

Nicolas Nkoulou - Premiazione Toro News Award 2018
Nicolas Nkoulou - Premiazione Toro News Award 2018

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