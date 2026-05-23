È Nikola Vlašić a trionfare al Toro News Award 2025/26. Il centrocampista del Torino FC è stato votato dai tifosi come “miglior granata della stagione”, grazie al suo ruolo da leader e punto di riferimento per la squadra. Con il 10 sulle spalle, in campo ha dimostrato qualità e spirito combattivo. Un "torello" (è il caso di dirlo) che in più occasioni è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle, risultando decisivo nei momenti più difficili.

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Anche quest'anno, il Toro News Award ha trovato la partecipazioni di tantissimi lettori. Rimanete sintonizzati per la prossima edizione del concorso, nella stagione 2026/27: ad essere i giudici, sarete nuovamente voi. Ecco l'immagine, scattata da Alberto Girardi, del centrocampista granata premiato allo stadio Filadelfia dal direttore Gianluca Sartori.