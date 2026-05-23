Il centrocampista è stato votato come il "miglior granata dell'anno" dai lettori di Toro News: le immagini della sua premiazione
Superga, i cori dei tifosi rivolti a Nikola Vlasic (Video)
È Nikola Vlašić a trionfare al Toro News Award 2025/26. Il centrocampista del Torino FC è stato votato dai tifosi come “miglior granata della stagione”, grazie al suo ruolo da leader e punto di riferimento per la squadra. Con il 10 sulle spalle, in campo ha dimostrato qualità e spirito combattivo. Un "torello" (è il caso di dirlo) che in più occasioni è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle, risultando decisivo nei momenti più difficili.
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Anche quest'anno, il Toro News Award ha trovato la partecipazioni di tantissimi lettori. Rimanete sintonizzati per la prossima edizione del concorso, nella stagione 2026/27: ad essere i giudici, sarete nuovamente voi. Ecco l'immagine, scattata da Alberto Girardi, del centrocampista granata premiato allo stadio Filadelfia dal direttore Gianluca Sartori.
La classifica definitiva del Toro News Award 2025/202660 PUNTI: Vlasic
57 PUNTI: Ilkhan
42 PUNTI: Simeone
35 PUNTI: Paleari
31 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
20 PUNTI: Casadei
12 PUNTI: Obrador
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie
5 PUNTI: Coco, Pedersen
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Gineitis, Lazaro, Ebosse
L'albo d'oro del Toro News Award2024/2025: Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic ha vinto l'edizione 2024/2025 del Toro News Award
2023/2024: Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno ha vinto l'edizione 2023/2024 del Toro News Award
2022/2023: Antonio Sanabria
Antonio Sanabra ha vinto l'edizione 2022/2023 del Toro News Award
2021/2022: Gleison Bremer
2020/2021: Andrea Belotti
2019/2020: Salvatore Sirigu
2018/2019: Andrea Belotti
2017/2018: Nicolas Nkoulou
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