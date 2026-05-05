Fischi, fischi e ancora fischi. Forse mai come quest'anno il 4 maggio si è rivelato essere una giornata divisiva. All'arrivo del pullman della prima squadra, i giocatori granata, nel tragitto verso la Basilica, sono stati travolti da un'ondata di fischi di dissenso. Non tutti i tifosi, però, appoggiano questa scelta. Quel che si è visto a Superga è stato un climax discendente di tensione. Dai grandi fischi alla squadra fino ad arrivare a un elevato numero di tifosi che ha fermato i giocatori per chiedere foto e scambiare sorrisi. Rimane però il segno di un'immagine, indelebile, forse anche nei giocatori granata, di una parte della tifoseria che come prima soluzione ha scelto la protesta, anche il 4 maggio. A questa soluzione, la gran parte della tifoseria sembra opporsi. La maggior parte dei tifosi non sembra d'accordo con questa scelta.

Fischi a Superga: il sondaggio per i lettori di Toro News

Siete d’accordo con chi ha fischiato la squadra a Superga? Si No No 66% 229 voti Si 34% 116 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Noi della redazione di Toro News chiediamo ai nostri lettori di esprimere la propria opinione: siete d’accordo con chi ha fischiato la squadra a Superga? Fateci sapere la vostra opinione rispondendo al sondaggio. Il tema è tanto delicato quanto importante: come sempre, lo spazio dei commenti è a disposizione per chi vorrà aggiungere una riflessione e spiegare il proprio punto di vista.