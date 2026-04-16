Roberto D'Aversa nelle ultime due partite, contro Pisa e Verona, ha schierato come regista davanti alla difesa Gvidas Gineitis. Un ruolo inedito per il centrocampista lituano, solitamente impiegato come mezzala, ma che ha svolto offrendo una buona prestazione. Prima di lui, il tecnico granata aveva spesso impiegato Matteo Prati in quella posizione e, solo contro il Parma, Emirhan Ilkhan, che aveva anche siglato la sua prima rete in Serie A. Più in generale, il tema del playmaker è stato uno dei nodi principali nell'arco di tutta la stagione del Toro, che ha visto anche occupare il ruolo da Ivan Ilic e Kristjan Asllani, senza però trovare risultati soddisfacenti. Nelle scorse ore qui su Toro News abbiamo proposto un sondaggio ai nostri lettori: vi avevamo infatti chiesto quale fosse il vostro giocatore preferito da schierare in cabina di regia tra Gineitis, Ilkhan e Prati. La scelta dei tifosi è netta, analizziamo qui di seguito i risultati del sondaggio.

Ilkhan deve avere le chiavi del centrocampo granata: i lettori non hanno dubbi

Tra gli oltre 750 votanti, un plebiscito di circa 667 lettori ha scelto di votare per Emirhan Ilkhan. Quasi l'88% ha dunque optato per affidare al turco le chiavi del centrocampo granata. Mentre solo il 7% (56 voti) dei lettori di Toro News crede che Gvidas Gineitis dovrebbe ricoprire quel ruolo. Infine solo il 5% dei votanti (35 preferenze) vede Matteo Prati come il profilo più adatto alla posizione davanti alla difesa. Una decisione netta, quella che emerge dal sondaggio, e dettata dalle ottime prestazioni offerte dal classe 2004 nelle partite disputate da titolare. Ora la palla passa a D'Aversa: con la Cremonese sceglierà nuovamente Gineitis oppure rimescolerà nuovamente le carte in tavola, riproponendo Ilkhan come regista?