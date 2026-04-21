I risultati del Toro News Award 2025-2026 sulla trentatreesima di Serie A

Andrea Croveri
zapata

Torino, Zapata: "Da D'Aversa una spinta in più, siamo migliorati" (VIDEO)

Cremonese-Torino è stato un match spento per tutto il primo tempo e per buona parte del secondo. Nella ripresa i padroni di casa hanno mostrato maggiore grinta e voglia di salvarsi, facendo la partita e creando di più. Il Torino si è quasi sempre limitato a difendere e a reggere gli attacchi di Bonazzoli e compagni. La gara è terminata 0-0: un punto per parte che soddisfa soprattutto i granata, che salgono a quota 40 e mettono al sicuro la salvezza. Diverso il discorso per i grigiorossi, che restano appaiati al Lecce tra il diciassettesimo e il diciottesimo posto. La zona rossa è lì, troppo vicina per mollare la presa.

US Cremonese v Torino FC - Serie A

Come sempre, al termine del match, abbiamo chiesto ai lettori di votare i migliori in campo. Se è vero che il Toro ha giocato una gara quasi totalmente passiva, ecco che il sondaggio ha premiato chi ha resistito meglio i colpi: primo Paleari, decisivo con un’uscita su Baschirotto nell’azione del gol poi annullato e con una grande parata su un tiro a giro di Bonazzoli. L'estremo difensore ha messo quasi tutti d'accordo ricevendo il 40% dei consensi. Secondo Maripan con il 21% dei voti, terzo Pedersen, schierato in una posizione insolita sulla linea dell'attacco e con il 13% dei voti. Per il Toro News Award le gerarchie del podio restano invariate: Paleari sale al quarto posto a un solo punto dal terzo posto, Maripan scavalca Casadei arrivando a 22 punti, mentre Pedersen allunga su Njie con quattro punti totali.

sondaggio

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

59 PUNTI: Vlasic 37 PUNTI: Ilkhan 36 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata 5 PUNTI: Coco, Ismajli 4 PUNTI: Pedersen 3 PUNTI: Njie 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

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