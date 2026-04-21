Cremonese-Torino è stato un match spento per tutto il primo tempo e per buona parte del secondo. Nella ripresa i padroni di casa hanno mostrato maggiore grinta e voglia di salvarsi, facendo la partita e creando di più. Il Torino si è quasi sempre limitato a difendere e a reggere gli attacchi di Bonazzoli e compagni. La gara è terminata 0-0: un punto per parte che soddisfa soprattutto i granata, che salgono a quota 40 e mettono al sicuro la salvezza. Diverso il discorso per i grigiorossi, che restano appaiati al Lecce tra il diciassettesimo e il diciottesimo posto. La zona rossa è lì, troppo vicina per mollare la presa.

Come sempre, al termine del match, abbiamo chiesto ai lettori di votare i migliori in campo. Se è vero che il Toro ha giocato una gara quasi totalmente passiva, ecco che il sondaggio ha premiato chi ha resistito meglio i colpi: primo Paleari, decisivo con un’uscita su Baschirotto nell’azione del gol poi annullato e con una grande parata su un tiro a giro di Bonazzoli. L'estremo difensore ha messo quasi tutti d'accordo ricevendo il 40% dei consensi. Secondo Maripan con il 21% dei voti, terzo Pedersen, schierato in una posizione insolita sulla linea dell'attacco e con il 13% dei voti. Per il Toro News Award le gerarchie del podio restano invariate: Paleari sale al quarto posto a un solo punto dal terzo posto, Maripan scavalca Casadei arrivando a 22 punti, mentre Pedersen allunga su Njie con quattro punti totali.

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