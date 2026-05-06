Forse mai come quest'anno il 4 maggio si è rivelato essere una giornata divisiva. All'arrivo del pullman della prima squadra, i giocatori granata, nel tragitto verso la Basilica, sono stati travolti da un'ondata di fischi di dissenso. Non tutti i tifosi, però, appoggiano questa scelta. Quel che si è visto a Superga è stato un climax discendente di tensione. Dai grandi fischi alla squadra fino ad arrivare a un elevato numero di tifosi che ha fermato i giocatori per chiedere foto e scambiare sorrisi. Rimane però il segno di un'immagine, indelebile, forse anche nei giocatori granata, di una parte della tifoseria che come prima soluzione ha scelto la protesta, anche il 4 maggio. A questa soluzione, la gran parte della tifoseria sembra opporsi. La maggior parte dei tifosi non sembra d'accordo con questa scelta. Noi della redazione di Toro News abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere la propria opinione: il 68% dei votanti si è schierato contro i fischi ai giocatori a Superga, mentre il 32% invece sarebbe dalla parte dei tifosi che hanno contestato la squadra anche nella cerimonia del 4 maggio.