La squadra di D’Aversa cade a Udine. Contro l’Udinese di Runjaic il Torino non riesce a replicare la prestazione vista contro l’Inter e cade 2-0. Decisive le reti di Ehizibue nel primo tempo e Kristensen nella ripresa. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i migliori granata della sfida. Ilkhan è stato il migliore dei suoi contro il Milan. Il 29% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i friulani. Al secondo posto c'è Njie che ha ricevuto il benestare del 23% dei votanti. Infine Lazaro ottiene il 15%. Nella classifica generale il turco rimane fermo al secondo posto e accorcia su Vlasic promo, Lazaro ottiene i suoi primi 3 punti, mentre Njie aggancia Pedersen a 4 punti.

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Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali). Toro News Award 2025/2026, la classifica 60 PUNTI: Vlasic 47 PUNTI: Ilkhan 39 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie 5 PUNTI: Coco 4 PUNTI: Pedersen 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis, Lazaro