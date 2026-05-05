I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
Video - Zapata legge i nomi degli Invincibili
La squadra di D’Aversa cade a Udine. Contro l’Udinese di Runjaic il Torino non riesce a replicare la prestazione vista contro l’Inter e cade 2-0. Decisive le reti di Ehizibue nel primo tempo e Kristensen nella ripresa. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News a votare i migliori granata della sfida. Ilkhan è stato il migliore dei suoi contro il Milan. Il 29% dei votanti l'ha indicato come il migliore nella sfida contro i friulani. Al secondo posto c'è Njie che ha ricevuto il benestare del 23% dei votanti. Infine Lazaro ottiene il 15%. Nella classifica generale il turco rimane fermo al secondo posto e accorcia su Vlasic promo, Lazaro ottiene i suoi primi 3 punti, mentre Njie aggancia Pedersen a 4 punti.
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica60 PUNTI: Vlasic 47 PUNTI: Ilkhan 39 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie 5 PUNTI: Coco 4 PUNTI: Pedersen 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis, Lazaro
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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