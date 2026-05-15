Il derby della Mole è vicino ma c'è ancora un altro ostacolo prima della gara contro i bianconeri. La Serie A 2025-2026 sta per concludersi e rimangono due gare ancora a disposizione per il Torino per agguantare quota 50 punti in classifica. La formazione di D'Aversa sarà impegnata prima nella trasferta di Cagliari e poi toccherà al derby contro la Juventus, la gara più sentita della stagione. Tuttavia, il Torino negli ultimi otto anni non ha mai vinto la gara pre derby. L'ultima volta che il Torino riuscì a strappare i tre punti prima del derby della Mole risale alla stagione 17/18, tra l'altro in trasferta. Finì 3-2 alla Dacia Arena di Udine grazie alle reti di Belotti e Ljajic. Da lì i granata hanno sistematicamente fallito l'appuntamento precedente alla stracittadina.

Tabù pre derby: il sondaggio per i lettori di Toro News

SONDAGGIO - Il Toro sfaterà il tabù della partita pre derby? SI NO NO 67% 29 voti SI 33% 14 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Noi della redazione di Toro News chiediamo ai nostri lettori di esprimere la propria opinione: dopo otton stagioni, il Toro sfaterà finalmente il tabù della partita pre derby? Fateci sapere la vostra opinione rispondendo al sondaggio. Il tema è tanto delicato quanto importante: come sempre, lo spazio dei commenti è a disposizione per chi vorrà aggiungere una riflessione e spiegare il proprio punto di vista.