Eugenio Gammarino

La squadra di D’Aversa cade a Udine. Contro l’Udinese di Runjaic il Torino non riesce a replicare la prestazione vista contro l’Inter e cade 2-0. Decisive le reti di Ehizibue nel primo tempo e Kristensen nella ripresa. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Udinese-Torino?

tnaward toro news award

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Udinese-Torino

Ilkhan 29%
149 voti
Njie 23%
119 voti
Lazaro 15%
78 voti
Vlasic 10%
53 voti
Simeone 4%
22 voti
Coco 3%
15 voti
Ebosse 3%
15 voti
Biraghi 2%
12 voti
Kulenovic 2%
11 voti
Paleari 2%
10 voti
Gineitis 2%
10 voti
Casadei 1%
7 voti
Obrador 1%
6 voti
Marianucci 1%
4 voti
Prati 1%
4 voti
Il sondaggio è concluso.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

60 PUNTI: Vlasic 42 PUNTI: Ilkhan 39 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli 5 PUNTI: Coco 4 PUNTI: Pedersen 3 PUNTI: Njie 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

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