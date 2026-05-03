La squadra di D’Aversa cade a Udine. Contro l’Udinese di Runjaic il Torino non riesce a replicare la prestazione vista contro l’Inter e cade 2-0. Decisive le reti di Ehizibue nel primo tempo e Kristensen nella ripresa. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Udinese-Torino?

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Udinese-Torino Ilkhan 29% 149 voti Njie 23% 119 voti Lazaro 15% 78 voti Vlasic 10% 53 voti Simeone 4% 22 voti Coco 3% 15 voti Ebosse 3% 15 voti Biraghi 2% 12 voti Kulenovic 2% 11 voti Paleari 2% 10 voti Gineitis 2% 10 voti Casadei 1% 7 voti Obrador 1% 6 voti Marianucci 1% 4 voti Prati 1% 4 voti Il sondaggio è concluso.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali). Toro News Award 2025/2026, la classifica 60 PUNTI: Vlasic 42 PUNTI: Ilkhan 39 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli 5 PUNTI: Coco 4 PUNTI: Pedersen 3 PUNTI: Njie 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis