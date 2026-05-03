La squadra di D’Aversa cade a Udine. Contro l’Udinese di Runjaic il Torino non riesce a replicare la prestazione vista contro l’Inter e cade 2-0. Decisive le reti di Ehizibue nel primo tempo e Kristensen nella ripresa. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Udinese-Torino?
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Udinese-Torino
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica60 PUNTI: Vlasic 42 PUNTI: Ilkhan 39 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli 5 PUNTI: Coco 4 PUNTI: Pedersen 3 PUNTI: Njie 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti