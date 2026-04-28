Di sondaggi come questo avremmo voluto vederne (e farne) di più, perché al di là del primo posto - conquistato da un giocatore dominante - per le restanti posizioni la lotta è stata apertissima. Un segnale positivo: significa che in tanti hanno convinto e che più di un granata avrebbe meritato il titolo di migliore in campo.

La prestazione contro l’Inter ha infatti mostrato un Torino aggressivo e coraggioso, in grado di restare in partita per tutti i novanta minuti contro la capolista. A differenza di quanto accaduto purtroppo già diverse volte in questa stagione, i granata non solo hanno evitato un’imbarcata contro una squadra più forte sulla carta, ma hanno saputo incassare i colpi e trovare anche la forza per raggiungere il pareggio.

Nel sondaggio del Toro News Award, i nostri lettori hanno espresso il loro parere sui migliori in campo. L’ottima prestazione di Ilkhan, impreziosita dall’assist per l’1-2, ha messo tutti d'accordo. Il centrocampista ha ottenuto il consenso del 42% dei votanti, garantendogli 5 punti nella competizione. Al secondo posto, con 3 punti guadagnati, c’è Simeone, autore del gol proprio su quell’assist e scelto dal 20% dei partecipanti. Terzo posto a pari merito per Ismajli e Vlasic, entrambi con 144 preferenze, l’11% del totale e un punto ciascuno. Per poco resta fuori dal podio Njie, che si ferma al 7%. Passando alla classifica generale, ai primi posti resistono i due leader del centrocampo: Vlasic resta in testa con 60 punti, seguito da Ilkhan a quota 42. Terzo, a breve distanza, Simeone con 39 punti.