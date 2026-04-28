I risultati del sondaggio sulla trentaquattresima di Serie A
Torino-Inter 2-2: "Puntare su Ilkhan e Njie nel futuro"
Di sondaggi come questo avremmo voluto vederne (e farne) di più, perché al di là del primo posto - conquistato da un giocatore dominante - per le restanti posizioni la lotta è stata apertissima. Un segnale positivo: significa che in tanti hanno convinto e che più di un granata avrebbe meritato il titolo di migliore in campo.
La prestazione contro l’Inter ha infatti mostrato un Torino aggressivo e coraggioso, in grado di restare in partita per tutti i novanta minuti contro la capolista. A differenza di quanto accaduto purtroppo già diverse volte in questa stagione, i granata non solo hanno evitato un’imbarcata contro una squadra più forte sulla carta, ma hanno saputo incassare i colpi e trovare anche la forza per raggiungere il pareggio.
Nel sondaggio del Toro News Award, i nostri lettori hanno espresso il loro parere sui migliori in campo. L’ottima prestazione di Ilkhan, impreziosita dall’assist per l’1-2, ha messo tutti d'accordo. Il centrocampista ha ottenuto il consenso del 42% dei votanti, garantendogli 5 punti nella competizione. Al secondo posto, con 3 punti guadagnati, c’è Simeone, autore del gol proprio su quell’assist e scelto dal 20% dei partecipanti. Terzo posto a pari merito per Ismajli e Vlasic, entrambi con 144 preferenze, l’11% del totale e un punto ciascuno. Per poco resta fuori dal podio Njie, che si ferma al 7%. Passando alla classifica generale, ai primi posti resistono i due leader del centrocampo: Vlasic resta in testa con 60 punti, seguito da Ilkhan a quota 42. Terzo, a breve distanza, Simeone con 39 punti.
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica60 PUNTI: Vlasic 42 PUNTI: Ilkhan 39 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli 5 PUNTI: Coco 4 PUNTI: Pedersen 3 PUNTI: Njie 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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