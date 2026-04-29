Matteo Darmian potrebbe tornare al Torino. Il difensore classe 1989, in scadenza di contratto con l'Inter il prossimo 30 giugno, potrebbe fare ritorno all'ombra della Mole e quella granata sarebbe una delle destinazioni che sta tenendo in considerazione per il suo futuro. Darmian ritroverebbe in granata Gianluca Petrachi, il direttore sportivo che lo lanciò nel grande calcio. L'Inter ha già comunicato al giocatore la volontà di non rinnovare l'accordo, ma il Torino deve muoversi per anticipare l'inserimento di altri club (come il Monza). L'obiettivo di Petrachi è quello di chiudere l'accordo con l'ex Manchester United prima della fine del campionato. L'operazione punterebbe a riportare al Filadelfia un leader silenzioso capace di ricoprire più ruoli tra difesa e fascia. Noi della redazione di Toro News chiediamo ai nostri lettori di esprimere la propria opinione: vi piacerebbe il ritorno di Darmian in granata? Fateci sapere la vostra opinione rispondendo al sondaggio. Il tema è tanto delicato quanto importante: come sempre, lo spazio dei commenti è a disposizione per chi vorrà aggiungere una riflessione e spiegare il proprio punto di vista.

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