Il Toro pareggia contro l'Inter per 2-2, chi sono stati i due migliori?

Andrea Croveri
Torino FC v FC Internazionale - Serie A

Torino-Inter 2-2: "Puntare su Ilkhan e Njie nel futuro"

A Torino la squadra di D’Aversa entra in campo con coraggio e personalità, affrontando l’Inter capolista senza timori e con un atteggiamento aggressivo. Il Toro gioca a viso aperto, pressa alto e prova a mettere in difficoltà i nerazzurri fin dai primi minuti, mostrando segnali importanti di crescita. Nonostante il doppio svantaggio, i granata non si disuniscono e continuano a lottare con intensità e determinazione, trovando la forza di reagire. La rimonta prende forma con il gol di Simeone, bravo a finalizzare dopo un doppio scambio con Ilkhan, autore dell’assist. Poi è Vlasic, dal dischetto, a completare la rimonta battendo Sommer e firmando il 2-2. Un pareggio che vale molto più del risultato, perché certifica una prestazione di carattere e una squadra viva. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Torino-Inter?

tnaward toro news award

Toro News Award 2025/2026: votate i due migliori di Torino-Inter

Ilkhan 42%
561 voti
Simeone 20%
269 voti
Ismajli 11%
144 voti
Vlasic 11%
144 voti
Njie 7%
90 voti
Zapata 3%
43 voti
Ebosse 2%
21 voti
Paleari 1%
20 voti
Obrador 1%
17 voti
Lazaro 1%
7 voti
Marianucci 0%
5 voti
Casadei 0%
5 voti
Coco 0%
4 voti
Adams 0%
4 voti
Tameze 0%
3 voti
Gineitis 0%
2 voti
Il sondaggio è concluso.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

59 PUNTI: Vlasic 37 PUNTI: Ilkhan 36 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata 5 PUNTI: Coco, Ismajli 4 PUNTI: Pedersen 3 PUNTI: Njie 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

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