A Torino la squadra di D’Aversa entra in campo con coraggio e personalità, affrontando l’Inter capolista senza timori e con un atteggiamento aggressivo. Il Toro gioca a viso aperto, pressa alto e prova a mettere in difficoltà i nerazzurri fin dai primi minuti, mostrando segnali importanti di crescita. Nonostante il doppio svantaggio, i granata non si disuniscono e continuano a lottare con intensità e determinazione, trovando la forza di reagire. La rimonta prende forma con il gol di Simeone, bravo a finalizzare dopo un doppio scambio con Ilkhan, autore dell’assist. Poi è Vlasic, dal dischetto, a completare la rimonta battendo Sommer e firmando il 2-2. Un pareggio che vale molto più del risultato, perché certifica una prestazione di carattere e una squadra viva. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Torino-Inter?