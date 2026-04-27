Il Toro pareggia contro l'Inter per 2-2, chi sono stati i due migliori?
Torino-Inter 2-2: "Puntare su Ilkhan e Njie nel futuro"
A Torino la squadra di D’Aversa entra in campo con coraggio e personalità, affrontando l’Inter capolista senza timori e con un atteggiamento aggressivo. Il Toro gioca a viso aperto, pressa alto e prova a mettere in difficoltà i nerazzurri fin dai primi minuti, mostrando segnali importanti di crescita. Nonostante il doppio svantaggio, i granata non si disuniscono e continuano a lottare con intensità e determinazione, trovando la forza di reagire. La rimonta prende forma con il gol di Simeone, bravo a finalizzare dopo un doppio scambio con Ilkhan, autore dell’assist. Poi è Vlasic, dal dischetto, a completare la rimonta battendo Sommer e firmando il 2-2. Un pareggio che vale molto più del risultato, perché certifica una prestazione di carattere e una squadra viva. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Torino-Inter?
Toro News Award 2025/2026: votate i due migliori di Torino-Inter
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica59 PUNTI: Vlasic 37 PUNTI: Ilkhan 36 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata 5 PUNTI: Coco, Ismajli 4 PUNTI: Pedersen 3 PUNTI: Njie 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA