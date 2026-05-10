I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
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La squadra di D’Aversa vince in rimonta all'Olimpico Grande Torino con il Sassuolo. Contro i calciatori di Fabio Grosso il Torino riscatta, con una buona reazione, la prestazione vista contro l’Udinese. Decisive le reti di Simeone e Pedersen in risposta al gol di Thorstvedt nella ripresa. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News di votare i migliori granata della sfida. Ilkhan era stato il più votato dei suoi già nella sfida a Udine. Il 26% dei votanti l'ha confermato come il migliore anche nella gara contro i neroverdi. Segue a ruota il Cholito Simeone che ha ricevuto il benestare del 24% dei votanti. Infine Pedersen ottiene il 18%. Nella classifica generale il turco rimane saldo al secondo posto e accorcia sul leader Vlasic, Simeone è sempre terzo e sale a quota 42 punti, mentre Pedersen aggancia Coco a 5 punti.
Toro News Award 2025/2026, votate i migliori granata di Torino-Sassuolo
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica
60 PUNTI: Vlasic
52 PUNTI: Ilkhan
42 PUNTI: Simeone
35 PUNTI: Paleari
31 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
20 PUNTI: Casadei
9 PUNTI: Obrador
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie
5 PUNTI: Coco, Pedersen
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Gineitis, Lazaro
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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