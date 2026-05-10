La squadra di D’Aversa vince in rimonta all'Olimpico Grande Torino con il Sassuolo. Contro i calciatori di Fabio Grosso il Torino riscatta, con una buona reazione, la prestazione vista contro l’Udinese. Decisive le reti di Simeone e Pedersen in risposta al gol di Thorstvedt nella ripresa. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News di votare i migliori granata della sfida. Ilkhan era stato il più votato dei suoi già nella sfida a Udine. Il 26% dei votanti l'ha confermato come il migliore anche nella gara contro i neroverdi. Segue a ruota il Cholito Simeone che ha ricevuto il benestare del 24% dei votanti. Infine Pedersen ottiene il 18%. Nella classifica generale il turco rimane saldo al secondo posto e accorcia sul leader Vlasic, Simeone è sempre terzo e sale a quota 42 punti, mentre Pedersen aggancia Coco a 5 punti.

Toro News Award 2025/2026, votate i migliori granata di Torino-Sassuolo Ilkhan 26% 267 voti Simeone 24% 247 voti Pedersen 18% 183 voti Zapata 12% 126 voti Vlasic 6% 67 voti Njie 4% 41 voti Ebosse 3% 35 voti Obrador 2% 18 voti Gineitis 2% 16 voti Nkounkou 1% 14 voti Lazaro 1% 8 voti Prati 0% 4 voti Kulenovic 0% 4 voti Paleari 0% 2 voti Marianucci 0% 2 voti Coco 0% 1 voti Il sondaggio è concluso.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali). Toro News Award 2025/2026, la classifica

60 PUNTI: Vlasic

52 PUNTI: Ilkhan

42 PUNTI: Simeone

35 PUNTI: Paleari

31 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

20 PUNTI: Casadei

9 PUNTI: Obrador

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie

5 PUNTI: Coco, Pedersen

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Gineitis, Lazaro

L'albo d'oro del Toro News Award

Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.