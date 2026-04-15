La partenza di Ricci in direzione Milan in estate aveva lasciato scoperto un nodo chiave del centrocampo granata, quello del play davanti alla difesa. In estate il Toro aveva scelto di puntare su Asllani, arrivato in prestito dall’Inter, ma il suo rendimento non ha rispettato le aspettative, tra prestazioni altalenanti e poca continuità. A gennaio è così arrivata la separazione anticipata, con il centrocampista poi trasferitosi al Besiktas. Nel corso della stagione, i granata hanno provato a tamponare anche con Ilic in cabina di regia, ma gli infortuni ne hanno limitato fortemente l’impiego. Da qui, soprattutto durante la gestione Baroni, l’emergere a sorpresa di Ilkhan, che a più riprese è riuscito a ritagliarsi spazio tra i titolari. L’arrivo di D’Aversa a inizio marzo ha però cambiato le gerarchie: inizialmente le chiavi del centrocampo sono state affidate a Prati, arrivato dal Cagliari nel mercato invernale. Nelle ultime due gare contro Pisa e Verona, però, il tecnico ha scelto di rimescolare ancora le carte, puntando su Gineitis nel ruolo di play. Una soluzione nuova, con il lituano adattato davanti alla difesa dopo essere stato impiegato prevalentemente da mezzala, che apre a nuove valutazioni in vista del finale di stagione. Ballottaggio aperto in regia: Prati, Ilkhan o Gineitis. A D’Aversa la scelta, ma il dubbio resta anche tra i tifosi: chi è il play giusto per questo Toro?

Qual è il vostro play preferito? Gineitis Ilkhan Prati Ilkhan 88% 307 voti Prati 6% 21 voti Gineitis 6% 20 voti Scegli fino a 1 risposte Vota Mostra i risultati