E' Nikola Vlasic il vincitore del Toro News Award 2025-2026! Il concorso lungo una stagione targato Toro News, in cui vi chiediamo settimanalmente di esprimere i vostri migliori in campo delle partite del Torino, quest'anno se lo aggiudica il centrocampista croato. Vlasic con 60 punti si è aggiudicato il titolo per questa stagione con largo anticipo. Attualmente al secondo posto troviamo Ilkhan che con le ultime prestazioni di livello ha tentato di insidiare il primo posto senza però riuscirci, fermandosi a 57 punti.

TN Awards, i risultati del sondaggio post Cagliari-Torino

La squadra di D’Aversa cade all'Unipol Arena di Cagliari. Contro i calciatori di Fabio Pisacane il Torino non riesce a ripetere la vittoria contro il Sassuolo: finisce 2-1 per i padroni di casa che chiudono il discorso salvezza. Decisive le reti di Esposito e Mina, in risposta alla perla di Obrador tutte nel primo. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News di votare i migliori granata della sfida. Dopo Udine e Sassuolo, il più votato è di nuovo: il 33% dei votanti l'ha confermato come il migliore anche nella gara contro i rossoblù. Segue a ruota l'autore del golche ha ricevuto il benestare del 33% dei votanti a pari merito con il turco anche se con tre voti in meno (268 vs 265). Infineottiene il 7%. Nella classifica generale il turco rimane saldo al secondo posto e accorcia sul leader Vlasic, Obrador sale a quota 12 punti, mentre Ebosse riceve il suo primo punto.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali). Toro News Award 2025/2026, la classifica

60 PUNTI: Vlasic

57 PUNTI: Ilkhan

42 PUNTI: Simeone

35 PUNTI: Paleari

31 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

20 PUNTI: Casadei

12 PUNTI: Obrador

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie

5 PUNTI: Coco, Pedersen

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Gineitis, Lazaro, Ebosse

L'albo d'oro del Toro News Award

Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.