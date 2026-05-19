Il centrocampista croato si aggiudica il Toro News Award di questa stagione
Cagliari-Torino 2-1, il postpartita: "I granata hanno creato troppo poco" (VIDEO)
E' Nikola Vlasic il vincitore del Toro News Award 2025-2026! Il concorso lungo una stagione targato Toro News, in cui vi chiediamo settimanalmente di esprimere i vostri migliori in campo delle partite del Torino, quest'anno se lo aggiudica il centrocampista croato. Vlasic con 60 punti si è aggiudicato il titolo per questa stagione con largo anticipo. Attualmente al secondo posto troviamo Ilkhan che con le ultime prestazioni di livello ha tentato di insidiare il primo posto senza però riuscirci, fermandosi a 57 punti.
TN Awards, i risultati del sondaggio post Cagliari-TorinoLa squadra di D’Aversa cade all'Unipol Arena di Cagliari. Contro i calciatori di Fabio Pisacane il Torino non riesce a ripetere la vittoria contro il Sassuolo: finisce 2-1 per i padroni di casa che chiudono il discorso salvezza. Decisive le reti di Esposito e Mina, in risposta alla perla di Obrador tutte nel primo. Abbiamo chiesto a voi lettrici e lettori di Toro News di votare i migliori granata della sfida. Dopo Udine e Sassuolo, il più votato è di nuovo Ilkhan: il 33% dei votanti l'ha confermato come il migliore anche nella gara contro i rossoblù. Segue a ruota l'autore del gol Obrador che ha ricevuto il benestare del 33% dei votanti a pari merito con il turco anche se con tre voti in meno (268 vs 265). Infine Ebosse ottiene il 7%. Nella classifica generale il turco rimane saldo al secondo posto e accorcia sul leader Vlasic, Obrador sale a quota 12 punti, mentre Ebosse riceve il suo primo punto.
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica
60 PUNTI: Vlasic
57 PUNTI: Ilkhan
42 PUNTI: Simeone
35 PUNTI: Paleari
31 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
20 PUNTI: Casadei
12 PUNTI: Obrador
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie
5 PUNTI: Coco, Pedersen
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Gineitis, Lazaro, Ebosse
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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