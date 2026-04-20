Votate i migliori giorcatori di Cremonese-Torino

Eugenio Gammarino
US Cremonese v Torino FC - Serie A

Cremonese - Torino 0-0: il film della partita

Terzo risultato utile consecutivo in campionato per il Torino. Contro la Cremonese allo Stadio Zini i granata di D’Aversa danno continuità alla vittoria con Pisa e Hellas Verona, portando a casa un punto dal match terminato a reti bianche contro i grigiorossi. Come di consueto chiediamo ai lettori e alle lettrici di Toro News di votare i migliori granata della sfida.

tnaward toro news award

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Cremonese-Torino

Paleari 40%
250 voti
Maripan 21%
131 voti
Pedersen 13%
84 voti
Kulenovic 8%
53 voti
Gineitis 4%
26 voti
Casadei 4%
23 voti
Biraghi 3%
18 voti
Ebosse 2%
13 voti
Njie 2%
10 voti
Simeone 1%
8 voti
Anjorin 1%
8 voti
Vlasic 1%
7 voti
Coco 1%
4 voti
Adams 0%
2 voti
Marianucci 0%
0 voti
Il sondaggio è concluso.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

59 PUNTI: Vlasic

37 PUNTI: Ilkhan

36 PUNTI: Simeone

30 PUNTI: Paleari

28 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

20 PUNTI: Casadei

9 PUNTI: Obrador

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

5 PUNTI: Coco, Ismajli

3 PUNTI: Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Gineitis

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;2018/19: Andrea Belotti;2019/20: Salvatore Sirigu;2020/21: Andrea Belotti;2021/22: Gleison Bremer;2022/23: Antonio Sanabria;2023/24: Alessandro Buongiorno;2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

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