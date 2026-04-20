Votate i migliori giorcatori di Cremonese-Torino
Cremonese - Torino 0-0: il film della partita
Terzo risultato utile consecutivo in campionato per il Torino. Contro la Cremonese allo Stadio Zini i granata di D’Aversa danno continuità alla vittoria con Pisa e Hellas Verona, portando a casa un punto dal match terminato a reti bianche contro i grigiorossi. Come di consueto chiediamo ai lettori e alle lettrici di Toro News di votare i migliori granata della sfida.
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Cremonese-Torino
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica59 PUNTI: Vlasic
37 PUNTI: Ilkhan
36 PUNTI: Simeone
30 PUNTI: Paleari
28 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
20 PUNTI: Casadei
9 PUNTI: Obrador
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
5 PUNTI: Coco, Ismajli
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Gineitis
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou;2018/19: Andrea Belotti;2019/20: Salvatore Sirigu;2020/21: Andrea Belotti;2021/22: Gleison Bremer;2022/23: Antonio Sanabria;2023/24: Alessandro Buongiorno;2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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