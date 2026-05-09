Il solito Simeone e il gol di Pedersen regalano la vittoria al Toro, che rimonta il Sassuolo all'Olimpico. I ragazzi di D'Aversa vanno in svantaggio ad inizio ripresa, quando i neroverdi sbloccano la partita grazie alla rete di Thorstvedt. Ma i granata non mollano e gli ingressi di Zapata e Pedersen ridanno vigore alla manovra. Prima l'undicesimo centro stagionale del Cholito su assist di Ebosse, poi il gol vittoria di Pedersen sanciscono la vittoria del Toro per 2-1 e i tre punti. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Torino-Sassuolo?

Toro News Award 2025/2026, votate i migliori granata di Torino-Sassuolo Ilkhan 26% 267 voti Simeone 24% 247 voti Pedersen 18% 183 voti Zapata 12% 126 voti Vlasic 6% 67 voti Njie 4% 41 voti Ebosse 3% 35 voti Obrador 2% 18 voti Gineitis 2% 16 voti Nkounkou 1% 14 voti Lazaro 1% 8 voti Prati 0% 4 voti Kulenovic 0% 4 voti Paleari 0% 2 voti Marianucci 0% 2 voti Coco 0% 1 voti Il sondaggio è concluso.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali). Toro News Award 2025/2026, la classifica 60 PUNTI: Vlasic 47 PUNTI: Ilkhan 39 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie 5 PUNTI: Coco 4 PUNTI: Pedersen 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis, Lazaro