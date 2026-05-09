Il Toro vince in rimonta 2-1 contro il Sassuolo, chi sono stati i due migliori?
Torino-Sassuolo 2-1: il Toro è vivo, i cambi premiano D'Aversa (VIDEO)
Il solito Simeone e il gol di Pedersen regalano la vittoria al Toro, che rimonta il Sassuolo all'Olimpico. I ragazzi di D'Aversa vanno in svantaggio ad inizio ripresa, quando i neroverdi sbloccano la partita grazie alla rete di Thorstvedt. Ma i granata non mollano e gli ingressi di Zapata e Pedersen ridanno vigore alla manovra. Prima l'undicesimo centro stagionale del Cholito su assist di Ebosse, poi il gol vittoria di Pedersen sanciscono la vittoria del Toro per 2-1 e i tre punti. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Torino-Sassuolo?
Toro News Award 2025/2026, votate i migliori granata di Torino-Sassuolo
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica60 PUNTI: Vlasic 47 PUNTI: Ilkhan 39 PUNTI: Simeone 35 PUNTI: Paleari 31 PUNTI: Adams 22 PUNTI: Maripan 20 PUNTI: Casadei 9 PUNTI: Obrador 8 PUNTI: Israel 6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie 5 PUNTI: Coco 4 PUNTI: Pedersen 2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal 1 PUNTO: Gineitis, Lazaro
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou; 2018/19: Andrea Belotti; 2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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