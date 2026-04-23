A meno di due settimane dal 4 maggio, la tifoseria granata si divide su un tema delicato: non tanto la contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo, quanto il modo in cui questa potrebbe intrecciarsi con la giornata più simbolica per il Torino.

Il confronto si riaccende alla luce di quanto accaduto nella scorsa stagione: il clima del mattino aveva spinto Urbano Cairo a non presenziare alla cerimonia pubblica del pomeriggio, scegliendo di salire a Superga in un momento diverso. Da quell’episodio nasce l’iniziativa annunciata dal gruppo Torino Hooligans: l’idea è presidiare Superga il 4 maggio 2026, dalle ore 10 per evitare che la commemorazione del patron granata possa svolgersi in forma separata o in orari alternativi. Una scelta che però non mette tutti d’accordo. Gli altri gruppi organizzati, riuniti sotto la sigla Maratona 12, hanno preso le distanze, ribadendo che Superga non debba diventare terreno di scontro e sottolineando come la contestazione non debba sovrapporsi al significato della ricorrenza.

È da qui che nasce la spaccatura: due visioni diverse, partite dai gruppi organizzati e che hanno coinvolto anche il resto del tifo granata. In entrambi i casi, però, il punto fermo resta uno: gli Invincibili sono e rimangono al centro. Nessuno mette in discussione il valore di quella giornata, né i simboli e i significati che rappresenta per tutto il popolo granata. A cambiare, semmai, è il modo di vivere e accompagnare quel ricordo: da una parte chi ritiene che la contestazione possa avere maggiore rilevanza proprio a Superga, dall’altra chi chiede che il silenzio e la commemorazione restino assoluti, senza elementi che possano alterarne il significato. Una differenza profonda, che non riguarda la Memoria in sé, ma il modo di custodirla.

Per questo, noi della redazione di Toro News abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimersi attraverso un sondaggio. Il risultato mostra le due correnti di pensiero ma una delle due posizioni è prevalente: il 75% dei votanti ritiene che il 4 maggio debba rappresentare una tregua dalla contestazione, almeno sotto la basilica di Superga. Il dibattito resta aperto con tutte le sue sfaccettature: come sempre, i commenti sono a disposizione per chi vorrà esprimere una riflessione e spiegare il proprio punto di vista.