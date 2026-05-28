Il tempo stringe. Il triplice fischio di Torino-Juventus non ha soltanto decretato la fine di una stagione deludente, ma ha anche dato il via alla programmazione della prossima annata. Il Torino ha bisogno di un nuovo progetto, che dovrà inevitabilmente partire dalla scelta dell’allenatore, da definire prima dell’inizio dei Mondiali. I candidati sono diversi e nella lista c’è anche D’Aversa: arrivato a febbraio, non solo ha raggiunto senza troppe difficoltà l’obiettivo salvezza, ma può contare anche su numeri dalla sua parte. Insieme a lui figurano Aquilani, Abate e Juric, i tecnici attualmente più quotati. Abbiamo analizzato a lungo le possibili soluzioni, evidenziando pregi e difetti di ciascuno. Ora, però, noi della redazione di Toro News vogliamo sapere cosa ne pensa il popolo granata e chi sia il preferito dei tifosi. Chiediamo quindi ai nostri lettori di rispondere al sondaggio qui sotto.

Sondaggio - Chi volete sulla panchina del Toro? D'Aversa Abate Aquilani Juric Altro D'Aversa 52% 314 voti Abate 18% 109 voti Altro 14% 82 voti Aquilani 12% 70 voti Juric 5% 31 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati