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I POSSIBILI NOMI PER LA PANCHINA

Dopo la fine di un campionato altalenante che ha visto alternarsi due allenatori sulla panchina del Torino, è ora delle riflessioni in casa granata. Nonostante un buon finale di stagione, Roberto D'Aversa sembra ormai ai saluti. Nonostante abbia lasciato intendere che qualche speranza per una conferma di D'Aversa ci sarebbe, Urbano Cairo è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: tra i possibili nomi c'è quello di Ignazio Abate, alla Juve Stabia in Serie B, Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro impegnato nei play off che però per adesso resta sullo sfondo, e infine un possibile ritorno in granata di Juric.

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