Eppure, a due settimane dal 4 maggio 2026, la tifoseria granata appare divisa come raramente accade proprio nel giorno in cui, di solito, è unita. Dopo quanto successo lo scorso anno, la commemorazione rischia di intrecciarsi ancora una volta con la contestazione verso il presidente Urbano Cairo. Nel 2025, infatti, la protesta era partita già dalla mattina con un vero e proprio corteo tra le vie della città, spingendo Cairo a evitare la cerimonia pomeridiana con la lettura dei nomi: il patron decise di salire a Superga da solo, in un orario diverso e lontano dalla folla, per evitare tensioni. Una scelta che non ha però spento la polemica.

Ed è proprio da qui che nasce l’iniziativa annunciata dal gruppo Torino Hooligans: il 4 maggio 2026, a partire dalle ore 10:00, i TH intendono presidiare Superga e invitano altri tifosi a fare lo stesso, con l’obiettivo dichiarato di impedire che Cairo possa rendere omaggio al Grande Torino “in solitaria” o in un momento alternativo, come avvenuto l’anno scorso. Di parere opposto gli altri gruppi organizzati granata, riuniti sotto la sigla “Maratona 12”, che si sono detti contrari a trasformare Superga in un terreno di contestazione: per loro il 4 maggio deve restare esclusivamente un giorno di commemorazione e appartenenza, senza che la protesta oscuri il significato della giornata. Sul tema è intervenuto anche Paolo Pulici, simbolo della storia granata, con parole nette: “La contestazione, pur civile, lasciamola ad altri luoghi e ad altri giorni”.

Noi della redazione di Toro News chiediamo ai nostri lettori di esprimere la propria opinione: il 4 maggio è giusto portare la contestazione anche a Superga oppure sarebbe meglio una tregua, nel giorno della memoria granata? Fateci sapere la vostra opinione rispondendo al sondaggio. Il tema è tanto delicato quanto importante: come sempre, lo spazio dei commenti è a disposizione per chi vorrà aggiungere una riflessione e spiegare il proprio punto di vista.