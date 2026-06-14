In occasione del ventesimo anniversario dalla sua fondazione, il Toro Club San Mauro ha celebrato una giornata speciale inaugurando Largo Grande Torino, il nuovo spazio dedicato agli Invincibili ai piedi della Basilica di Superga. "Questo luogo era un parcheggio e abbiamo pensato di renderlo di nuovo vivo", spiega il presidente del club Rocco Del Sonno. "Abbiamo voluto creare un progetto che andasse oltre la semplice commemorazione della squadra, rendendo questo spazio un luogo di incontro per tenere viva la memoria di una formazione che ha rappresentato una forma di rinascita nel dopoguerra. È importante soprattutto per i giovani. Dobbiamo essere bravi a onorare questa grande società e a tramandarne la storia". Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra il Toro Club San Mauro, l’amministrazione comunale e il movimento artistico-culturale Go Art Factory, che hanno contribuito alla realizzazione di opere dedicate alla storia granata e alla nascita di quello che vuole diventare un vero polo culturale.

Il momento più significativo della cerimonia è stato lo scoprimento della targa. "La fede granata unisce e affratella ed è bello per tutta la città", sottolinea l’assessore Matteo Fogli. "È un progetto interessante che riqualifica un tratto che era un po’ anonimo. Spero che chi passerà di qui abbia voglia di spostarsi di qualche metro, alzare gli occhi e vedere Superga. È un modo per continuare a vivere questo spazio all’insegna del Grande Torino e della partecipazione". Emozionata anche la presidente del Consiglio comunale Maria Ersilia Cuculo Vallino: "Quando Rocco mi ha chiesto se si poteva individuare un luogo per il Grande Torino mi sono commossa. Questo è lo spazio più adatto. Il percorso è stato quello giusto per arrivare a questo risultato". Presente anche la consigliera regionale Paola Antonetto, presidente della Commissione Sport e Cultura: "È un momento importante per la nostra città e per tutti i tifosi del Toro. Sono qui anche come tifosa granata. Siamo abituati a soffrire, ma oggi è un giorno di gioia".

Toccanti gli interventi di Giancarlo Camolese, nelle vesti di presidente onorario del Toro Club San Mauro, ha ricordato il suo legame con il territorio e con la storia granata: "Sono cresciuto qui, a poche centinaia di metri. Ho avuto la fortuna di conoscere persone che mi hanno raccontato il Grande Torino e ciò che ha rappresentato per questa città e per l’Italia. Quando ho allenato il Toro ho capito che i tifosi granata sono ovunque e portano avanti la nostra storia". Paolo Valerio Bacigalupo, nipote del portiere del Grande Torino, aggiunge: "Chi è granata è testimone del tempo. Noi siamo abituati a soffrire, a credere e a sognare. È bello vedere che dopo oltre settant’anni ci sia ancora tanto sentimento". Commosso anche Sergio Gabetto, figlio di Guglielmo Gabetto: "Loro erano persone umili, vicine alla gente. Sono fiero di essere in mezzo a voi e ringrazio tutti i Torino Club che continuano a custodire questa memoria". Nel messaggio inviato per l’occasione, Susanna Egri ha infine ricordato il padre Ernesto Egri Erbstein: "Per Torino e San Mauro il ricordo del Grande Torino non può essere dimenticato. È un orgoglio che riguarda una comunità intera e sarò orgogliosa di passare al più presto per Largo Grande Torino".