1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

CALCIOMERCATO SERIE A

È quasi estate e in Italia si inizia a pensare soltanto al calciomercato. Le squadre di Serie A in questo caldo giugno di fine primavera stanno cercando di orientarsi in vista dei mesi più importanti: quelli in cui si decidono le squadre, gli organici e gli staff. Nel nostro campionato c'è chi, ancora, è senza guida tecnica. In questo senso si può parlare di proto-calciomercato: una scelta senza la quale il calciomercato non può esistere. Altre, invece, pensano già al proprio organico. Tra le prime e le seconde, nelle prossime pagine trovate le ultime sul calciomercato della Serie A arrivati a domenica 14 giugno.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6