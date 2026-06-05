Accanto al presidente Leonardo D'Alessandro presenti il direttore operativo Alberto Barile in rappresentanza del club e l'assessora Chiara Foglietta

Redazione Toro News
- Stadio Filadelfia
AC Milan U19 v Fiorentina U19 - Primavera 1

Video: "Attesa per il nuovo allenatore del Torino

Si è svolta giovedì sera nel ristorante dello stadio Filadelfia la cena del Circolo Soci Torino Fc 1906 del presidente Leonardo D'Alessandro. Hanno presenziato alla serata il direttore operativo granata Alberto Barile in rappresentanza del Toro e l'assessora comunale Chiara Foglietta.

Circolo Soci

La tradizionale cena di fine anno ha fatto calare il sipario sulla stagione anche per il Circolo Soci, che nelle ultime settimane si è reso protagonista - tra le altre cose - del ripristino del totem installato accanto alla lapide in memoria del Grande Torino, a Superga.

Di seguito le migliori immagini della serata al Filadelfia

Circolo Soci
Circolo Soci
Circolo Soci
Circolo Soci
Circolo Soci
Circolo Soci
Circolo Soci
ICircolo Soci
Circolo Soci
Circolo Soci
Circolo Soci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti