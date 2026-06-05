Si è svolta giovedì sera nel ristorante dello stadio Filadelfia la cena del Circolo Soci Torino Fc 1906 del presidente Leonardo D'Alessandro. Hanno presenziato alla serata il direttore operativo granata Alberto Barile in rappresentanza del Toro e l'assessora comunale Chiara Foglietta.

La tradizionale cena di fine anno ha fatto calare il sipario sulla stagione anche per il Circolo Soci, che nelle ultime settimane si è reso protagonista - tra le altre cose - del ripristino del totem installato accanto alla lapide in memoria del Grande Torino, a Superga.

Di seguito le migliori immagini della serata al Filadelfia