Questa mattina il Circolo Soci ha ricollocato a Superga il totem dedicato alla memoria del Grande Torino, vandalizzato durante le scorse festività pasquali. "Un ringraziamento speciale va al socio Bruno Crovella e alla società Stampa & Packaging per il prezioso lavoro di ripristino svolto". I fatti risalgono alla Pasqua appena trascorsa e purtroppo non si è trattato di un gesto isolato, anzi. Negli ultimi anni, infatti, si sono già verificati altri gesti simili: nel 2017 comparvero scritte di pessimo gusto sui muri di strada Comunale di Superga; nel 2018 fu vandalizzato il monumento dedicato al Grande Torino a Borgaro; nel 2023, invece, venne distrutta la targa in memoria di Valentino Mazzola nel giardino di piazza Galimberti che porta il suo nome. Episodi che lasciano sgomenti e che colpiscono non solo il ricordo di una squadra leggendaria, ma anche il rispetto dovuto a una tragedia che appartiene alla storia di tutto il calcio italiano. Il totem ora è tornato al suo posto, in attesa del 4 maggio.