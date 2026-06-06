Osarimen Ebagua nasce a Benin City, in Nigeria, ma il suo destino si intreccia quasi subito con quello di Torino. Arriva in Italia quando ha appena un mese di vita: prima vive a Roma, poi la famiglia si trasferisce più su, a Torino, in San Salvario. Qui, per tutti è "Giulio" dato che suo nome nigeriano pare troppo difficile da pronunciare. E Giulio cresce con il pallone tra i piedi e gioca per strada con una maglia taroccata di Ferrante e il Toro nel cuore.

Il club granata lo nota nel 1997 e lo inserisce nel proprio settore giovanile. Ebagua percorre tutta la trafila fino alla Primavera, senza però riuscire a esordire in prima squadra. Nell'estate del 2005 il fallimento del Torino Calcio interrompe il suo percorso sotto la Mole: il neonato Torino FC non gli offre un nuovo contratto e l'attaccante è costretto a ripartire dal Casale. In nerostellato vive una stagione complicata, giocando spesso lontano dalla porta (addirittura viene impiegato come difensore centrale) e chiudendo con un gol in 25 presenze. L'anno successivo, con Franco Lerda in panchina, torna nel suo ruolo naturale e risponde con 10 reti in 23 partite, rilanciando una carriera che lo porterà tra Serie C e Serie B.

Dopo le esperienze con Novara, Reggina e Varese, il destino gli regala una seconda occasione. Il 17 giugno 2011 il Torino ufficializza il suo ritorno, riportando a casa un giocatore cresciuto con il mito granata fin dall'infanzia. Ebagua parte bene nella stagione 2011-12, trovando il primo gol contro la Nocerina il 24 settembre e ripetendosi nelle settimane successive contro Verona ed Empoli. Non sarà una parentesi lunga, ma rappresenterà comunque il coronamento di un percorso iniziato molti anni prima nei campi del settore giovanile. Perché, prima ancora che un attaccante, Ebagua è stato un tifoso che è riuscito a realizzare il sogno di vestire la maglia del suo club.

Oggi, Ebagua compie 40 anni. Auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!