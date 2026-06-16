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Redazione Toro News
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Quali cambiamenti attendersi nel giugno del Torino? (VIDEO)

I cambiamenti del Torino si sono aperti a stagione in corso, con il nuovo "vecchio" direttore sportivo: Gianluca Petrachi, che ha sostituito Davide Vagnati. Quindi l'allenatore, prima con l'esonero di Marco Baroni, in favore di Roberto D'Aversa, e successivamente con la sostituzione di quest'ultimo con Ignazio Abate. In queste condizioni il Torino può cominciare il proprio calciomercato.

Torino FC Unveil New Team Manager Alessandro Gazzi

Nuovi cambiamenti, però, hanno atteso e attenderanno il Torino, che vuole cambiare. Deve cambiare passo. Deve cambiare tanto sicuramente a livello di organico ma sembra voler cambiare non poco anche a livello di staff, a livello di dirigenti, a livello di società. Noi come Toro News per primi vi abbiamo dato l'indiscrezione sull'addio di Andreini come team manager. Quindi l'annuncio ufficiale: quel posto è stato occupato dall'ex centrocampista granata Alessandro Gazzi.

La valutazione, come sempre, la ribaltiamo sui lettori di Toro News. La scelta della società per il nuovo team manager è ricaduta sull'ex numero 14 granata, Alessandro Gazzi. Ma i lettori di Toro News, come si schierano di fronte a questa scelta? Vi diamo la possibilità di raccontarlo tramite il sondaggio: votate il sondaggio qui sotto per esprimere un parere su questa scelta.

Vi piace la scelta di Gazzi come nuovo Team Manager?

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