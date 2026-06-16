I cambiamenti del Torino si sono aperti a stagione in corso, con il nuovo "vecchio" direttore sportivo: Gianluca Petrachi, che ha sostituito Davide Vagnati. Quindi l'allenatore, prima con l'esonero di Marco Baroni, in favore di Roberto D'Aversa, e successivamente con la sostituzione di quest'ultimo con Ignazio Abate. In queste condizioni il Torino può cominciare il proprio calciomercato.

Nuovi cambiamenti, però, hanno atteso e attenderanno il Torino, che vuole cambiare. Deve cambiare passo. Deve cambiare tanto sicuramente a livello di organico ma sembra voler cambiare non poco anche a livello di staff, a livello di dirigenti, a livello di società. Noi come Toro News per primi vi abbiamo dato l'indiscrezione sull'addio di Andreini come team manager. Quindi l'annuncio ufficiale: quel posto è stato occupato dall'ex centrocampista granata Alessandro Gazzi.

La valutazione, come sempre, la ribaltiamo sui lettori di Toro News. La scelta della società per il nuovo team manager è ricaduta sull'ex numero 14 granata, Alessandro Gazzi. Ma i lettori di Toro News, come si schierano di fronte a questa scelta? Vi diamo la possibilità di raccontarlo tramite il sondaggio: votate il sondaggio qui sotto per esprimere un parere su questa scelta.