Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco le ultime novità
Cosa può portare al Torino Alessandro Gazzi? (video)
L'edizione odierna del Corriere Torino ricorda le date dell'inizio della nuova stagiona del Toro: "Il raduno al Filadelfia scatterà il 10 luglio, con una seduta a porte aperte il 12, alla vigilia della partenza per Pinzolo dove i granata lavoreranno dal 13 al 25 luglio". Tra i giocatori presenti ci saranno anche alcuni che partono più indietro nelle gerarchie e che dovranno provare a convincere Abate. "Spiccano soprattutto Tino Anjorin, Sandro Kulenovic e Zakaria Aboukhlal. Per loro la preparazione estiva sarà il banco di prova decisivo, i tre hanno storie diverse, accomunate però dalla stessa necessità: ripartire". Tra coloro che invece sono destinati a partire certamente ci sono: "Biraghi e Ilic, entrambi con il contratto in scadenza nel 2027".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino
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