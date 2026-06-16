Focus sulla difesa nell'edizione odierna del Tuttosport. Il reparto arretrato subirà diverse modifiche con diverse partenze in atto. "Maripan ha già lasciato Torino e nella prossima stagione potrebbe giocare in Brasile con la maglia del Vasco da Gama. Il prestito di Marianucci è terminato e il difensore ha fatto ritorno al Napoli: Petrachi vorrebbe tenerlo, ma non sarà semplice trovare un accordo con la società di De Laurentiis per un nuovo prestito". Si legge sul quotidiano. Ecco che il candidato numero uno a restare è Enzo Ebosse: il Toro sta lavorando al riscatto del difensore ed ha avviato i contatti con l'Udinese: "Cairo e Petrachi sono soddisfatti del rendimento di Ebosse, ma vorrebbero acquistarlo a una cifra inferiore rispetto a quella concordata in inverno - 2,5 milioni di euro -, considerato anche che il camerunese non rientra nei piani della società friulana".

Maggiori dettagli nell'edizione del Tuttosport in edicola oggi