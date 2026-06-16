Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco le ultime novità
Cosa può portare al Torino Alessandro Gazzi? (video)
Focus sulla difesa nell'edizione odierna del Tuttosport. Il reparto arretrato subirà diverse modifiche con diverse partenze in atto. "Maripan ha già lasciato Torino e nella prossima stagione potrebbe giocare in Brasile con la maglia del Vasco da Gama. Il prestito di Marianucci è terminato e il difensore ha fatto ritorno al Napoli: Petrachi vorrebbe tenerlo, ma non sarà semplice trovare un accordo con la società di De Laurentiis per un nuovo prestito". Si legge sul quotidiano. Ecco che il candidato numero uno a restare è Enzo Ebosse: il Toro sta lavorando al riscatto del difensore ed ha avviato i contatti con l'Udinese: "Cairo e Petrachi sono soddisfatti del rendimento di Ebosse, ma vorrebbero acquistarlo a una cifra inferiore rispetto a quella concordata in inverno - 2,5 milioni di euro -, considerato anche che il camerunese non rientra nei piani della società friulana".
Maggiori dettagli nell'edizione del Tuttosport in edicola oggi
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