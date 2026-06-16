L'edizione odierna de La Repubblica si concentra sul mercato granata, in particolare sul reparto offensivo e sui giocatori tenuti d'occhio dal ds Gianluca Petrachi. Il nodo sono le possibili partenze di Simeone e Adams: "Il futuro del bomber sudamericano è tutto da scrivere. L'argentino ha il sogno di chiudere la carriera nel River Plate, ma Cairo ha fissato il prezzo a 15 milioni e le prime offerte più basse sono state rispedite al mittente. Mentre Adams sembra essere in partenza, ma solo dopo il Mondiale". Dunque Petrachi ha già individuato almeno due possibili sostituti: "Occhi puntati su Sebastiano Esposito, mentre le alternative sarebbero Andrea Pinamonti e in secondo piano Matteo Cancellieri".

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