Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giovanni Fanello morto all'età di 87 anni. Ex attaccante del Torino, Fanello ha vestito la maglia granata in una breve parentesi nella stagione 1966-67, conclusa con 4 presenze e 1 gol, in una carriera che lo ha visto protagonista tra Serie A e Serie B. Nato a Pizzo Calabro il 21 febbraio 1939, Fanello mosse i primi passi nella squadra della sua città prima di esplodere con il Catanzaro, trascinato a suon di gol dalla Serie C alla Serie B. Le sue prestazioni gli valsero anche la convocazione con la Nazionale olimpica ai Giochi di Roma del 1960 e l'interesse del Milan, che lo acquistò per poi girarlo all'Alessandria nell'operazione che portò Gianni Rivera in rossonero. In Piemonte visse una stagione straordinaria, laureandosi capocannoniere della Serie B con 26 reti. Successivamente indossò le maglie di Napoli e Catania, conquistando anche la Coppa Italia con gli azzurri nella stagione 1961-62. Nel 1966 arrivò il trasferimento proprio al Toro, prima di chiudere la carriera italiana con la Reggiana. Nel 1973 si trasferì in Canada, ricoprendo il doppio ruolo di allenatore-giocatore del Toronto Italia. Anche il club granata si è unito al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Fanello, con le condoglianze ai familiari.

Alla famiglia di Giovanni Fanello e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di Toro News.