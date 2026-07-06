Prosegue il programma degli ottavi di finale del Mondiale in America, Canada e Messico. Entra sempre più nel vivo il percorso che porterà una delle 16 qualificate ad alzare il trofeo più ambito del calcio internazionale. Oggi si disputeranno altre due gare del turno ad eliminazione diretta. La prima partita di oggi è alle 21:00 ed è un derby: Portogallo-Spagna, la rivalità che infiamma la penisola iberica. L'ottavo successivo sarà Usa-Belgio, che si giocherà alle 02.00 di notte e dove non sono mancate le polemiche per la revoca del rosso allo statunitense Folarin Balogun.

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Mondiali, le partite: ecco dove vederle

Il programma dei Mondiali 2026

Portogallo - Spagna: ore 21.00 (Rai/DAZN)

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Martedì 7 luglio (lunedì notte)