Il 5 giugno andrà in scena "Internet Live" di Aste Bolaffi. Decenni di storia dello sport riassunti in un catalogo unico. Tra i top lot, la divisa completa firmata Moncler utilizzata durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, cimeli di Fausto Coppi e rarità provenienti dal calcio italiano e internazionale.

Ampio spazio è dedicato anche ai football memorabilia, con alcuni cimeli del Grande Torino. Tra questi lo scudetto tricolore originale applicato sulle maglie granata del secondo dopoguerra (lotto 58, 1.750-2.000 euro), realizzato in tessuto cucito a mano e conservato in condizioni eccellenti. Questo particolare modello venne utilizzato solo per un periodo brevissimo poiché tendeva a scolorirsi durante i lavaggi, rendendo oggi assai ricercati gli esemplari superstiti. Alla squadra degli Invincibili appartiene anche una medaglia commemorativa in oro 18 carati, che riporta gli scudetti conquistati dal Torino e le vittorie in Coppa Italia, donata nel 1949 dall’allora presidente Ferruccio Novo a un collaboratore esterno del club (lotto 85, 1.500-2.500 euro).