Oggi lo Stadio Filadelfia di Torino ospita la terza edizione de “La Partita della Leggenda”, triangolare benefico organizzato da Vertigo Spettacoli con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata e l’Associazione Memoria Storica Granata. L’evento, con inizio alle 19.30, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione del futuro Museo del Grande Torino al Filadelfia, luogo simbolo della tradizione granata, nonché stadio leggendario in cui giocava il Grande Torino.

In campo scenderanno gli Ex Calciatori del Toro, Artisti e Amici Granata e una selezione dei Toro Club. Gli ex granata saranno guidati da Giacomo Ferri, con la presenza di Antonino Asta, Marco Ferrante, Simone Tiribocchi, Benito Carbone, Diego Fuser e Moreno Longo. La formazione degli Artisti e Amici Granata sarà allenata da Pasquale Bruno, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Simona Sorbara.