Nato a João Pessoa, in Brasile, il 29 giugno 1954, Leovegildo Lins da Gama Junior - meglio conosciuto come Leo Junior - muove i primi passi calcistici nel Flamengo. Proprio con i Rubro-Negro esordisce tra i professionisti e si lega per lungo tempo: dal 1974 al 1984 sarà tra i migliori del club brasiliano. Al termine di un'esperienza decennale, il trasferimento: nel 1984 Leo Junior sbarca in Italia, al Torino, per una cifra intorno ai 2 milioni di dollari. Pur arrivando in granata già trentenne, il laterale brasiliano si mostra come il giocatore di grande qualità che è. Junior è uno dei giocatori più talentuosi del momento e, proprio per la sua età, viene soprannominato "papà Júnior". Soprannome dovuto anche al suo carisma che lo fa diventare tra i giocatori più rispettati all'interno dello spogliatoio e della tifoseria. Dopo tre stagioni - 119 presenze condite da 18 reti - Leo Junior lascia il Torino e va al Pescara, dove gioca due stagioni prima di tornare a chiudere la carriera al Flamengo. Il giocatore brasiliano è senza dubbio uno dei migliori giocatori stranieri che abbiano mai indossato la maglia del Torino, uno di quelli che maggiormente ha lasciato un'impronta nel cuore di tutti i tifosi granata. Nel capoluogo piemontese "O’Maestro" ha conquistato a suon di classe e fantasia la fiducia e l'affetto di tutto l'ambiente granata. Non a caso, il Torino è rimasto per sempre nel cuore di Leo Junior, che anche dopo il ritiro ha continuato ad essere partecipe nelle "cose granata", mostrandosi attivo, ad esempio, nelle iniziative di ricostruzione del Fila. Oggi Leo Junior compie 72 anni.

Tanti auguri a Leo Junior, da parte di tutta la Redazione di Toro News!