Pranzo sociale di fine stagione in quel di Leinì. Il Toro Club in provincia di Torino ha organizzato, alla presenza anche della vicesindaca Bruna Panero e di alcuni esponenti della giunta comunale, una giornata di comunità con tutti gli associati e tanti tifosi granata. Come già successo in passato, l'evento è stato presentato dallo speaker ufficiale del Torino Fc Stefano Venneri. Presente il cantante granata Francesco Trimani, che ha accompagnato il pomeriggio con la sua "Grande Torino".

Oltre agli associati del Toro Club Leinì, sono stati premiati i presidenti dei Toro Club Valli Alto Canavese, San Mauro Torinese e Punt Masin. Come ospite d'onore, acclamato a più riprese dai tanti tifosi presenti, l'ex attaccante granata Marco Ferrante. Il bomber granata ha anche espresso alcuni commenti sul Torino di oggi: “È sempre un onore stare con il popolo granata. A noi manca la solidità, mi auguro che possa essere una bella sterzata a livello societario. Alcuni calciatori non sanno realmente cosa significhi indossare questa maglia”.