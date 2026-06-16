Tanti auguri a Patrizio Sala da tutta la redazione di Toro News! Oggi l'ex centrocampista granata festeggia il suo 71° compleanno. Nato a Cernusco sul Naviglio nel 1955 e cresciuto nel Monza, Sala arrivò al Torino nell'estate del 1975, diventando subito uno dei punti di forza della squadra di Gigi Radice. Mediano generoso e instancabile, fu tra i protagonisti dello storico Scudetto conquistato dai granata nella stagione 1975-76. Con il Toro collezionò 159 presenze e 4 gol, entrando nella storia del club. Le sue prestazioni gli valsero anche la Nazionale italiana, con cui raccolse otto presenze e partecipò ai Mondiali del 1978 in Argentina. Tanti auguri a Patrizio Sala per i suoi 71 anni!