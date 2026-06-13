Domenica 14 giugno alle ore 18:00 , lungo il fiume Po vicino a Piazza Europa, verrà ufficialmente intitolato uno spazio al mito del Grande Torino, che prenderà il nome di “Largo Grande Torino”. Non sarà solo un luogo di ricordo e memoria, ma anche uno spazio culturale unico, arricchito da opere artistiche dedicate al Toro e alla sua storia, realizzate da affermati artisti. "Sarà un momento emozionante e speciale per celebrare i 20 anni del nostro Toro Club San Mauro", si legge nella presentazione. Sarà presente anche l'Associazione "Matteo è con noi" con un banchetto e una lotteria benefica organizzata con in palio la maglia ufficiale di Valentino Lazaro.

San Mauro ricorda il Grande Torino: nasce “Largo Grande Torino"

"Il Progetto “Largo Grande Torino”, è realizzato dalinsieme ale all’. Si tratta di un’iniziativa a cui teniamo in modo particolare, perché nasce dal desiderio di trasformare il ricordo del Grande Torino in qualcosa di vivo, condiviso e accessibile a tutti. Per questo, lungo il fiume Po, nelle vicinanze di Piazza Europa, verrà ufficialmente dedicato uno spazio che prenderà il nome di “Largo Grande Torino”. Non sarà soltanto un luogo simbolico, ma un punto di incontro, memoria e bellezza. L’area ospiterà infatti opere artistiche dedicate al Toro e alla sua storia, realizzate da artisti affermati, con l’obiettivo di creare uno spazio culturale capace di parlare alle emozioni, alla passione sportiva e all’identità del territorio, un’iniziativa che vuole essere un omaggio autentico a una delle pagine più amate e sentite della nostra storia". Queste le parole di Rocco Del Sonno, presidente del club.