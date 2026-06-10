Domenica 7 giugno si è svolto il tradizionale pranzo sociale di fine stagione del Toro Club Omegna. Un appuntamento molto atteso dai soci e dai tifosi granata del territorio, che hanno risposto numerosi all'invito ritrovandosi per trascorrere insieme una giornata all'insegna della passione per il Toro, dei ricordi e della convivialità. L'evento si è tenuto presso la Locanda del Gabi, in via Novara 43 a Casale Corte Cerro, e nel corso della giornata non sono mancati momenti speciali e gradite sorprese per tutti i presenti.

Ospite d'onore dell'iniziativa è stato Patrizio Sala, protagonista di una delle pagine più importanti della storia granata e componente di quel Torino che conquistò lo Scudetto nella stagione 1975-76. In occasione del cinquantesimo anniversario di quel trionfo, l'ex centrocampista è stato insignito del premio intitolato alla memoria di Giuseppe Macagno, storico presidente del Toro Club Omegna e figura di riferimento per il tifo granata della zona. Sala si è intrattenuto a lungo con i tifosi presenti, concedendosi per fotografie, autografi e racconti legati alla sua esperienza in maglia granata, contribuendo a rendere ancora più speciale la giornata. Al pranzo ha preso parte anche il sindaco di Casale Corte Cerro: Gabriele Falcioni.