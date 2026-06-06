Domani, domenica 7 giugno 2026, la Polisportiva Centrocampo, in via Errico Petrella 40, ospiterà la festa della Curva Maratona e l'evento durerà dalle 10 alle 22. Prevista una grigliata con birra per il costo di 12 euro e un torneo di calcetto a 5, le cui iscrizioni sono andate sold out. All'iniziativa parteciperanno illustri ospiti del mondo granata, tra ex bandiere e personaggi storici del Torino, rapper e dj tifosi del Toro. Prevista infatti la partecipazione di Antonino Asta, Silvano Benedetti, Pasquale Bruno, Giancarlo Camolese, Marco Ferrante oltre a Kronos, Omini, Willie Peyote, Dj Boosta, Dj Giulybhaia, Dj Roberto Molinaro e Dj Simone Volpi.

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