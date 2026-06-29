Nato a Jesi il 29 giugno 2007, Alessio Cacciamani è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città prima di approdare al Torino nell'estate del 2023, prelevato dall'Ancona. Il suo percorso in granata è iniziato con l'Under 18, dove sotto la guida di Fioratti ha impressionato fin da subito: 11 gol nelle prime 16 giornate, un bottino di tutto rispetto per un esterno offensivo. Prestazioni che gli sono valse la promozione in Primavera. Qui si è adattato con grande disponibilità a un nuovo ruolo, giocando spesso da esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Con il successivo arrivo di Fioratti sulla panchina della Primavera ha trovato ulteriore continuità, fino ad attirare l'attenzione di Paolo Vanoli, che gli ha regalato l'esordio in Serie A. Nella stagione 2025/26 il Toro ha scelto di mandarlo in prestito alla Juve Stabia, in Serie B, per consentirgli di accumulare esperienza tra i professionisti. Il classe 2007 ha risposto presente, collezionando 36 presenze, 2 gol e 4 assist e contribuendo al cammino dei campani fino alla semifinale playoff. Adesso per Cacciamani è arrivato il momento del grande salto: resterà al Torino e ritroverà in panchina Ignazio Abate, tecnico che lo ha già allenato proprio durante l'esperienza alla Juve Stabia. Oggi Cacciamani compie 19 anni.